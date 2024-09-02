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"ЗР" назвал японский внедорожник по цене новой "Нивы"

"ЗР" назвал японский внедорожник по цене новой "Нивы"

Издание "За рулём" назвало иномарку, которая может стать альтернативой новой "Ниве Легенде" по цене от 1 до 1,4 млн рублей.

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