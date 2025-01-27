Рогов: российская армия поразила 65-й цех завода «Мотор Сич» в Запорожье

Был использован ракетный комплекс «Искандер» Российская армия ракетным ударом поразила 65-й цех завода «Мотор Сич» в подконтрольном Киеву городе Запорожье, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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