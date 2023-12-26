В Магаданской области полицейский Дед Мороз исполнил желание юного жителя поселка Ола, который мечтает стать госавтоинспектором

В преддверии Нового года шестилетний Давид из посекла Ола написал письмо Дедушке Морозу. Дошкольник, старательно выводя буквы, попросил главного зимнего волшебника осуществить мечту: ему очень хотелось «поработать» вместе с инспекторами ГИБДД, а еще получить в подарок специальную ленту, которой огораживается место происшествия.