Ничушкин забросил 6-ю шайбу в сезоне и разделил с Панариным 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ. У обоих по 11 очков

Валерий Ничушкин разделил с Артемием Панариным 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ. Форвард «Колорадо» стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (3:2).
Популярные статьи
- Владимир Минеев на следующей неделе отправится на Украину: «Мы воюем с нацизмом и нацистами. Нужно противостоять этой нечисти»
- Где смотреть Эльче – Реал Мадрид, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 19 октября
- Джеймс Харден набрал 35 очков в первом матче сезона против «Бостона»
Свежие комментарии