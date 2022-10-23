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Ничушкин забросил 6-ю шайбу в сезоне и разделил с Панариным 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ. У обоих по 11 очков

Валерий Ничушкин разделил с Артемием Панариным 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ. Форвард «Колорадо» стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (3:2).

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