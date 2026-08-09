БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Магазины — производителям: «Продукты теперь привозите сами, мы дронов боимся»

Магазины — производителям: «Продукты теперь привозите сами, мы дронов боимся»

Конфликт России и Украины заставляет всю нашу торговлю перестраиваться на новый лад АндрейЗахарченко Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич Крупнейшие российские торговые сети начали предлагать поставщикам и производителям товаров доставлять их в распределительные центры и на прилавки розничных торговых точек своими силами.

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ЮГ
Юрий Гаврилов
Поживём-увидим
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