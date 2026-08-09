Магазины — производителям: «Продукты теперь привозите сами, мы дронов боимся»

Конфликт России и Украины заставляет всю нашу торговлю перестраиваться на новый лад АндрейЗахарченко Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич Крупнейшие российские торговые сети начали предлагать поставщикам и производителям товаров доставлять их в распределительные центры и на прилавки розничных торговых точек своими силами.
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