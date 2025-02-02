Овечкин забил 877-ю шайбу в "регулярках" НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Виннипег Джетс" и приблизился к рекорду легендарного канадца Уэйна Гретцки.
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