Военное обозрение

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Комбриг Иван Кочубей. Страшный для белых, неудобный для красных

Комбриг Иван Кочубей. Страшный для белых, неудобный для красных

Кадр фильма «Кочубей», 1958 г. Две революции 1917 года и последовавшая за ними Гражданская война вывели из тени множество безвестных прежде людей.

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