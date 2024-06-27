Автономные такси без руля и педалей начнут ездить по Европе в 2026 году

Элегантное роботакси Rimac Verne / © Rimac Как сообщает издание Autocar, в салоне будущего двухместного роботакси отсутствуют руль, педали, а на передней панели установлен огромный 43-дюймовый дисплей для развлечения пассажиров во время пути.
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