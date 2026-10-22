Специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах приступили к дополнительной подготовке перед зимним сезоном.
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