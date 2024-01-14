Представители СМИ Поморья обеспечат информационную открытость всех этапов выборной кампании

Выборы Президента РФ будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года. Уже сейчас вся страна, и Архангельская область в том числе, ведет подготовку к главному политическому событию года, которое должно стать исключительно открытым, прозрачным и честным.
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