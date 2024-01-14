Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

122 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Во
    Ну во,т еще один нардеп-единоросс  "пукнул"  за Путина.  Решил отметиться, так, на всякий случай. Наверное для того, ...Депутат областног...
  • Влад Владимиров
    Мы уже вроде бы тут пережили эти -35С... Расчистка снега во дворе нам в этом деле явно помогла. В таких делах главно...6 января в Арханг...
  • Ваша Светлость
    Не поленился, посмотрел список "доверенных лиц"... Всё печально. Процент русских явно не соответствует, людям, прожив...В России запущен ...

Представители СМИ Поморья обеспечат информационную открытость всех этапов выборной кампании

Представители СМИ Поморья обеспечат информационную открытость всех этапов выборной кампании

Выборы Президента РФ будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года. Уже сейчас вся страна, и Архангельская область в том числе, ведет подготовку к главному политическому событию года, которое должно стать исключительно открытым, прозрачным и честным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх