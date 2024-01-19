Александрова и Калинская в паре вышли в третий круг Australian Open

Российский дуэт Екатерины Александровой и Анны Калинской вышел в третий круг Australian Open. В матче второго круга парного разряда россиянки обыграли представительниц Австралии Тайлу Престон и Арину Родионову.
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