После освобождения Украины помиримся в разы быстрее, чем с Чечней – музыкант

АНГЕЛ АНГЕЛ Перестаньте в сказки верить и снимите розовые очки. С хохлом хорошо есть дерьмо на перегонки ни когда не выиграешь... Подлые, продажные, завистливые, с рабским раболепствуем на генетическом уровне нация, за самостийность мать родную убьют с жинкой и детьми не дрогнув... Историю надо знать это оскотиневшая нация, которая за печеньки родину продаст и ляжет под европейского господина.... На протяжении всей истории предавали Россию, а потом на окорочках ползли били челобитную и просили их освободить, восстановить и взять под свое крыло. А как только получали независимость, предавали Россию, гадили ей с ненавистью, грабя, насилуя население не зависимо от пола и возраста, убивали, забирали в рабство, устраивали террор на территориях России. Не братья и не друзья они русским.... За тридцать серебренников продадут иуды....

Владимир Андрианов Не корректное сравнение Чечни с Украиной. Чеченцы, они прямолинейные, чеченец может быть или другом, или врагом. С хохлами все сложнее. Хохол может быть другом, но в трудную минуту..., лучше три врага, чем один хохол. Они и при советах были, как пел Высоцкий, "...и не друг, и не враг, а так...". И никогда они не будут другими. У хохлов на генетическом уровне заложено трусость, хитрость, изворотливость и предательство. И ничего не поменяется ни через год, ни через десять, ни через сто лет. Так уж исторически сложилось, что они всегда искали, чьи бы сапоги облизывать.