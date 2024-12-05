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Тарантино, Линч и еще 8 режиссеров с узнаваемым стилем

Тарантино, Линч и еще 8 режиссеров с узнаваемым стилем

Когда мы думаем о своем любимом режиссере, то неизбежно вспоминаем его режиссерский стиль. Из чего он состоит? Что в нем «цепляет»? Режиссеры, оставившие в киноискусстве значительный след, прибегают к массе хитростей, чтобы сделать свои картины узнаваемыми, и просто чтобы наилучшим образом донести свое видение – от выбора определенных цветовых гамм и освещения до характерных операторских приемов, музыки, приемов экспрессии, и так далее.

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