ОСТАНКИНСКИЕ ВЕ...
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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Вторые вестибюльные двери установят на станции метро «ВДНХ» до конца октября

Столичный метрополитен начал подготовку к зимнему сезону, в том числе в районе Останкинский. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

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