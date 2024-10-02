Вторые вестибюльные двери установят на станции метро «ВДНХ» до конца октября

Столичный метрополитен начал подготовку к зимнему сезону, в том числе в районе Останкинский. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.