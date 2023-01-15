Рогозин: боевой робот "Маркер" пройдет испытания в зоне спецоперации

Руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram-канале, что боевая робототехническая платформа "Маркер" пройдет испытания в зоне проведения специальной военной операции.
Руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram-канале, что боевая робототехническая платформа "Маркер" пройдет испытания в зоне проведения специальной военной операции.
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