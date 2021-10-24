Китай отомстил Западу за свою принцессу

Перед нами сюжет на тему «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». Хотя Восток в данном случае честно старался: речь о вышедшем на экраны в Китае… Показать полностью.
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