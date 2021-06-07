Тренер Медведева о его подготовке к РГ: «Он выиграл все сеты, а когда возникали проблемы, не начинал разговаривать»

Тренер Даниила Медведева Жиль Сервара прокомментировал то, что на «Ролан Гаррос» россиянин вышел в четвертьфинал, хотя до этого за четыре года не выиграл ни матча, а по ходу грунтового сезона-2021 проиграл два из трех.
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