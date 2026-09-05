Руководитель фонда «Все для победы!» Чернышов погиб из-за атаки ВСУ в Крыму

Воздушная атака ВСУ в Крыму стала причиной гибели исполнительного директора фонда «Народный фронт. Все для Победы», сообщил в субботу ОНФ в мессенджере «Макс»«Вблизи села Скворцово Симферопольского района Республики Крым Анатолий Чернышов получил минно-взрывные травмы в результате воздушной атаки ВСУ.