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Аргументы и Факты

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Руководитель фонда «Все для победы!» Чернышов погиб из-за атаки ВСУ в Крыму

Руководитель фонда «Все для победы!» Чернышов погиб из-за атаки ВСУ в Крыму

Воздушная атака ВСУ в Крыму стала причиной гибели исполнительного директора фонда «Народный фронт. Все для Победы», сообщил в субботу ОНФ в мессенджере «Макс»«Вблизи села Скворцово Симферопольского района Республики Крым Анатолий Чернышов получил минно-взрывные травмы в результате воздушной атаки ВСУ.

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