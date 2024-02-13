Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 812 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Во
    Не надо обижаться на монголов. Поскольку логика в их тезисах есть и это надо признать. Если мы присоединяем Крым на о...Президент Монголи...
  • tatyanadavydkina
    Еще одни претенденты на Россию. Давно из юрт повылазили?Президент Монголи...
  • Аркадий Цыганов
    Как в анекдоте: вас, блядей, давно собирал... Денацификации продолжаться.Удар по Селидово

На Украине не знают, что делать с 30-км «царь-поездом» между Мариуполем и Донецком

На Украине не знают, что делать с 30-км «царь-поездом» между Мариуполем и Донецком

В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд" Современная воинская смекалка, использующая изобретение русских дружин из давно минувшей эпохи XVII и более ранних веков, позволила возвести в ДНР протяженную оборонительную стену.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VG
Vasily Golov
Царь поезд-смекалка.8 станций из Европы на линию боев- нет смекалки.День и ночь эшелоны с вооружением или поезда с европейскими или американским чиновниками до Киева.Нет смекалки.Логистика обеспечивает победу,отсутствие-поражение.
Ответить
20 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
царь -поезд стоит на земле которая по закону конституции Российская !так что не должен волновать укро террористическую территорию 404!
Ответить
19 час.
А
Александр
такой умный, тебе надо к Сырскому в штаб, там таких полно и ещё много нужно!
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх