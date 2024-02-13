В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд" Современная воинская смекалка, использующая изобретение русских дружин из давно минувшей эпохи XVII и более ранних веков, позволила возвести в ДНР протяженную оборонительную стену.
На Украине не знают, что делать с 30-км «царь-поездом» между Мариуполем и Донецком
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Царь поезд-смекалка.8 станций из Европы на линию боев- нет смекалки.День и ночь эшелоны с вооружением или поезда с европейскими или американским чиновниками до Киева.Нет смекалки.Логистика обеспечивает победу,отсутствие-поражение.
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20 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
царь -поезд стоит на земле которая по закону конституции Российская !так что не должен волновать укро террористическую территорию 404!
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19 час.
А
Александр
такой умный, тебе надо к Сырскому в штаб, там таких полно и ещё много нужно!
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19 час.
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