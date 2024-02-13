VG Vasily Golov Царь поезд-смекалка.8 станций из Европы на линию боев- нет смекалки.День и ночь эшелоны с вооружением или поезда с европейскими или американским чиновниками до Киева.Нет смекалки.Логистика обеспечивает победу,отсутствие-поражение.

ЛБ Людмила Боченкова царь -поезд стоит на земле которая по закону конституции Российская !так что не должен волновать укро террористическую территорию 404!