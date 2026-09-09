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Терехов о 2:1 с «Трактором»: «Соперник мастеровитый, делали акцент на возврат. Правильные действия привели к победе»

Нападающий « Ак Барса »  Семен Терехов  подвел итоги игры Фонбет чемпионата КХЛ против « Трактора » (2:1).

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