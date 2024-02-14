Украина обратилась в МОК с просьбой провести расследование в отношении 19 нейтральных атлетов из России и Беларуси

В Национальном олимпийском комитете Украины считают, что ряд российских и белорусских спортсменов, претендующих на отбор на Олимпиаду-2024 в Париже, не соответствуют условиям Международного олимпийского комитета.
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