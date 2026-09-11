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Совет по дому

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Забыл про долгую лепку: смешиваю тесто с начинкой и выдавливаю из мешка на сковороду — через 10 минут горячие пирожки готовы!

Забыл про долгую лепку: смешиваю тесто с начинкой и выдавливаю из мешка на сковороду — через 10 минут горячие пирожки готовы!

Когда нужно приготовить домашнюю выпечку, но нет времени долго возиться с тестом и лепить каждую заготовку отдельно, можно приготовить ленивый вариант пирожков.

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