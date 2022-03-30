В Саратовской области продолжает развитие общественное движение правоохранительной направленности «Юный друг полиции»

Местом проведения многожанрового фестиваля позитивного искусства «ЕНОТ» стал энгельсский дворец культуры «Дружба».
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