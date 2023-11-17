Школьники из Волновахи поучаствовали в ямальском проекте «Моя Россия»

Школьники из подшефной Волновахи приняли участие в ямальском проекте «Моя Россия». Первая группа ребят посетила самые знаковые города страны и поделилась впечатлениями от путешествия, рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
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