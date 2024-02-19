Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Потеря Авдеевки - это перемога!

Потеря Авдеевки - это перемога!

Послушал я, что несут пропагандисты недорейха по поводу Авдеевки. У меня сугубо профессиональный интерес, какую ахинею они в очередной раз выдумают, чтобы оправдать очередное поражение (и насколько чубатые зомби готовы в это верить).

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