Врач Круглова рассказала, как безопасно лакомиться блюдами из фритюра

Приготовленные во фритюре и другими способами жарки панированные продукты могут нанести вред здоровью, если употреблять их систематически, заявила в интервью «360» врач-диетолог и представитель Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов РФ Наталья Круглова.