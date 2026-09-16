Врач Круглова рассказала, как безопасно лакомиться блюдами из фритюра

Приготовленные во фритюре и другими способами жарки панированные продукты могут нанести вред здоровью, если употреблять их систематически, заявила в интервью «360» врач-диетолог и представитель Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов РФ Наталья Круглова.
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