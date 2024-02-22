Сын Рыбина и Сенчуковой опроверг слухи о беременности своей девушки

Василий Рыбин опроверг слухи о беременности своей возлюбленной, певицы Валерии. Эти слухи появились после выхода программы «Ты не поверишь!», где был сделан намек на возможную беременность девушки музыканта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии