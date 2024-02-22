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Сын Рыбина и Сенчуковой опроверг слухи о беременности своей девушки

Сын Рыбина и Сенчуковой опроверг слухи о беременности своей девушки

Василий Рыбин опроверг слухи о беременности своей возлюбленной, певицы Валерии. Эти слухи появились после выхода программы «Ты не поверишь!», где был сделан намек на возможную беременность девушки музыканта.

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