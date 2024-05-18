Молдова и Саудовская Аравия подпишут соглашение о сотрудничестве

Молдова и Саудовская Аравия подпишут соглашение об общем сотрудничестве. Согласно документу, власти двух стран будут сотрудничать в области экономики, торговли, инвестиций, сотрудничества в целях развития, образования, науки, культуры, СМИ, туризма, молодежи и спорта.
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