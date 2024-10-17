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Пиняев и Салтыков не попали в список претендентов на награду Golden Boy

Российские футболисты «Локомотива» Сергей Пиняев и Никита Салтыков не попали в список 25 претендентов на награду Golden Boy от итальянского издания Tuttosport, которая вручается лучшему молодому футболисту в Европе среди игроков до 21 года.

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