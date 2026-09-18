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Обмен практиками и цифровизация: Россия и Катар расширили налоговое сотрудничество

Обмен практиками и цифровизация: Россия и Катар расширили налоговое сотрудничество

Федеральная налоговая служба России и Главное налоговое управление Катара подписали меморандум о взаимопонимании — документ закрепил сотрудничество в сфере налогового администрирования.

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