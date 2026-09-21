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Царьград

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Politico: Австрия и ЕС просят годовой мораторий на новые законы

Politico: Австрия и ЕС просят годовой мораторий на новые законы

Австрия и 10 стран ЕС, включая Германию и Италию, предложили заморозить принятие новых законов на 12 месяцев, чтобы упростить бюрократию и пересмотреть существующие нормативы.

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