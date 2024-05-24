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Директор «Ювентуса»: «Важно сократить число команд в Серии А. В итальянском футболе давно начался кризис»

Сейчас в высшем дивизионе итальянского футбола выступают 20 команд. «Для нас важно изменить формат лиги, сократив количество профессиональных команд, что в сочетании с реформой контрактов игроков, обеспечивающей большую гибкость, могло бы пересмотреть саму концепцию взаимовыручки, которая поддерживает все низшие дивизионы.

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