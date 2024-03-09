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Военное обозрение

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В районе Покровска ударом ракеты ОТРК «Искандер» уничтожен зенитный комплекс С-300 ВСУ - Минобороны

В районе Покровска ударом ракеты ОТРК «Искандер» уничтожен зенитный комплекс С-300 ВСУ - Минобороны

На линии боевого соприкосновения практически без изменений, идут ожесточенные бои.

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