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Артиллеристы группировки войск «Юг» уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы группировки войск «Юг» уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении специальной военной операции (СВО).

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