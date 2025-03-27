Артиллеристы группировки войск «Юг» уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении специальной военной операции (СВО).
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