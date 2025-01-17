«Знаешь, мама, где я был?»: Картинки из чужого прошлого

Биографическая сказка о Резо Габриадзе Фильм-воспоминание, лирическая комедия, исторический трагифарс, а, может, просто семейный мультфильм «Знаешь, мама, где я был?» посвящен детству великого Резо Габриадзе - сценариста «Мимино» и «Кин-дза-дза» и создателя легендарного театра марионеток Резо Габриадзе.
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