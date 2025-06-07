В Германии пять человек пострадали при наезде автомобиля на группу людей

Травмы различной степени тяжести получили пять человек в результате наезда автомобиля на группу людей в городе Пассау федеральной земли Бавария в Германии, 7 июня пишет газета Bild со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
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