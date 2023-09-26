РУССКИЕ ГРОМЯТ УКРАИНСКИЕ АЭРОДРОМЫ: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ФРОНТАХ СВО

Erl Schweizer

Удаляй с сайта, "умник". Патриот тот, кто не плюет в свой многонациональный народ, а не тот, кто влез в патриотизм для того, чтобы пропагандировать национализм под копирку украинских националистов. Ради понтов и рейтинга не оскорблю ни одного человека, у которого в паспорте и в душе иная от моей национальность. "Царьград всегда пишет РУССКИЕ, а не Российские, это патриотический канал и сайт", это чисто националистический канал и сайт! Вред единству народов России от националистов гигантский, националистическая чума уже губит людей и на юге, и на границе России, разрушает остатки единства бывших республик СССР. В миллион раз лучше быть изгнанным с сайта, чем быть сволочью с понтами праведника!!!