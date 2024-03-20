Азар о лучшем сезоне в карьере: «Второй сезон с Моуринью, когда мы выиграли АПЛ и Кубок лиги. Тренер был Особенным» 

«Моим лучшим сезоном был второй сезон с Моуринью, когда мы [с «Челси»] выиграли АПЛ и Кубок лиги. Тренер был Особенным, и мне трудно описать чувства после матчей, когда все болельщики были счастливы», – сказал экс-хавбек «Челси» и «Реала».
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