Азар о лучшем сезоне в карьере: «Второй сезон с Моуринью, когда мы выиграли АПЛ и Кубок лиги. Тренер был Особенным» 

«Моим лучшим сезоном был второй сезон с Моуринью, когда мы [с «Челси»] выиграли АПЛ и Кубок лиги. Тренер был Особенным, и мне трудно описать чувства после матчей, когда все болельщики были счастливы», – сказал экс-хавбек «Челси» и «Реала».