В России разработали мобильное устройство для защиты от ядерного удара

Мобильное устройство поможет спрятаться от излучения и радиационного загрязнения.Учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, который находится в Москве, изобрели мобильный модуль для защиты от ядерного удара.