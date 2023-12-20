В России разработали мобильное устройство для защиты от ядерного удара

Мобильное устройство поможет спрятаться от излучения и радиационного загрязнения.Учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, который находится в Москве, изобрели мобильный модуль для защиты от ядерного удара.
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