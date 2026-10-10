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Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель сообщила о раке четвертой стадии

Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель сообщила о раке четвертой стадии

Алена Рапунцель столкнулась с тяжелым испытанием: онкология и одиночество. Узнайте подробности её истории .

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