Чем заняться дома: Илон Маск, Ричард Гир и эльфы

Посмотреть «Властелин колец: Кольца власти» Prime Video После того как Галадриэль не без труда вывела Саурона на чистую воду, могущественный злодей открыто приступил к исполнению своих захватнических планов и над Средиземьем нависла реальная угроза.
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