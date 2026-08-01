БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Автопрому запретили наезжать на старые грабли

Автопрому запретили наезжать на старые грабли

Какие заводы по выпуску легковушек и внедорожников должны появиться в России Иван Рыбин Фото: Belkin Alexey/news.

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Комментарии
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Валерий
Все потому что нет персональной ответственности !!! Путин дал поручение министру он зам зам опять заму и так далее !!! никто ни за что не отвечает Сталина не хватает !!!
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1 м.
Вячеслав Денисов
Вашими бы устами да мёд пить!.. Покуда все &quot;свои&quot; остаются на своих местах (постах), промышленная политика останется прежней, ибо взятки от концернов также будут предлагаться и, как за откаты в своё время сгубили авиапромышленность, станкостроение и пр., так всё и вернётся на круги своя.
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1 м.