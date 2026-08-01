Автопрому запретили наезжать на старые грабли

Все потому что нет персональной ответственности !!! Путин дал поручение министру он зам зам опять заму и так далее !!! никто ни за что не отвечает Сталина не хватает !!!

Вячеслав Денисов

Вашими бы устами да мёд пить!.. Покуда все "свои" остаются на своих местах (постах), промышленная политика останется прежней, ибо взятки от концернов также будут предлагаться и, как за откаты в своё время сгубили авиапромышленность, станкостроение и пр., так всё и вернётся на круги своя.