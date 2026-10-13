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Япония призвала наращивать запасы нефти в Азии и развивать инфраструктуру

Япония призвала наращивать запасы нефти в Азии и развивать инфраструктуру

Министр торговли Японии Ресэй Акадзава призвал страны Азии укреплять сотрудничество с производителями нефти на Ближнем Востоке, увеличивать запасы сырья и развивать энергетическую инфраструктуру.

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