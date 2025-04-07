Кто приедет на гастрошоу в отель The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands

В календарь гастро-путешествий на 2025-й непременно стоит включить отдых на Мальдивах, где один из лучших курортов архипелага, The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands организует гастроли мишленовских звезд и топ-барменов.
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