Первая Celica GT-Four: турбомотор, полный привод и раллийные дороги. На ST165 Карлос Сайнс в 1990 году завоевал первый для Toyota личный титул чемпиона мира по ралли.
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