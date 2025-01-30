РКН составил первый протокол против Discord за отказ локализовать данные россиян

Роскомнадзор впервые составил протокол против Discord. В аппарате судебного участка Таганского района Москвы сообщили РИА «Новости», что руководство мессенджера отказалось локализовать персональные данные граждан РФ.
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