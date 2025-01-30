360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 273 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий
    Школьные дискотеки предложили вернуть для повышения рождаемости - вдумайтесь в этот лозунг будущего дня.Школьные дискотек...
  • саша пупкин
    Блядь, чо в гд по объявлениям набирают? а объявления возле дурки раздают??Школьные дискотек...
  • Михаил Мамонов
    ну конечно , он же не точик и не узбечик ... поэтому его по мнению властей выслать нужно обязательно😡. у нас в стран...Переехавшего в Ко...

РКН составил первый протокол против Discord за отказ локализовать данные россиян

РКН составил первый протокол против Discord за отказ локализовать данные россиян

Роскомнадзор впервые составил протокол против Discord. В аппарате судебного участка Таганского района Москвы сообщили РИА «Новости», что руководство мессенджера отказалось локализовать персональные данные граждан РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх