Полицейские в Домодедово задержали подростка, который зарезал мужчину на почве ревности

В Домодедово следователи задержали 15-летнего подростка по подозрению в убийстве местного жителя, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
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