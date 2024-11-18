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Полицейские в Домодедово задержали подростка, который зарезал мужчину на почве ревности

Полицейские в Домодедово задержали подростка, который зарезал мужчину на почве ревности

В Домодедово следователи задержали 15-летнего подростка по подозрению в убийстве местного жителя, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

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