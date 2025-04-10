Фанаты "Монреаля" пошутили, что новичок команды Демидов приехал из ГУЛАГа

Фанаты клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" посвятили шуточную песню новичку команды Ивану Демидову, уделив в тексте внимание стереотипам об СССР и России, передает Telegram-канал "Арсен Версен".
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