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Фанаты "Монреаля" пошутили, что новичок команды Демидов приехал из ГУЛАГа

Фанаты "Монреаля" пошутили, что новичок команды Демидов приехал из ГУЛАГа

Фанаты клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" посвятили шуточную песню новичку команды Ивану Демидову, уделив в тексте внимание стереотипам об СССР и России, передает Telegram-канал "Арсен Версен".

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