К Триумфальной арке Победы в Красном Селе возложили цветы

Участие в церемонии приняли председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев и вице-губернатор Кирилл Поляков В Красном Селе состоялась торжественно-траурная церемония возложения цветов к Триумфальной арке Победы.
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