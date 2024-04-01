В Челябинской области женщины с ребенком несколько дней сидели взаперти в своем доме из-за проблем с замком

Помощь южноуральским спасателей понадобилась двум женщинам с маленьким ребенком. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, к спасателям Локомотивного отряда обратились за помощью пожилые женщины, которые на несколько дней оказались заперты в своем доме.